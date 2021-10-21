Телеведущий успел оценить прелести семейной жизни уже в 18 лет

Телеведущий успел оценить прелести семейной жизни уже в 18 летСегодня все поклонники знают 43-летнего Ивана Урганта, ведущего известной телепередачи "Вечерний Ургант", как примерного семьянина. Многие и не догадываются, что до встречи со своей нынешней супругой Натальей Кикнадзе Иван уже связывал себя узами брака. Однако о судьбе его экс-возлюбленной мало что известно.Бывшую жену Карину Авдееву молодой телеведущий встретил на дискотеке. Ургант быстро увлекся красавицей-студенткой одного из университетов Санкт– Петербурга, которая была старше его на четыре года. Уже через два месяца после знакомства в клубе пара пошла в загс, несмотря на недовольство родителей Ивана – ему тогда едва исполнилось 18 лет.Как рассказала бывшая однокурсница Авдеевой, в университете девушка держала свой роман с юным Ургантом в тайне. Поженились возлюбленные тоже без шумихи – скромно расписались и отпраздновали событие в квартире с самыми близкими друзьями. А поселились молодые в доме родителей Ивана.Однако расторгли супруги брак так же быстро, как и заключили – уже спустя полтора месяца после свадьбы. На память об ошибке молодости Карине досталась теперь уже знаменитая фамилия бывшего мужа, которую она носит до сих пор.Ургант женился во второй раз только спустя 10 лет, зато его бывшая избранница выскочила замуж практически сразу после первого развода. Ее вторым супругом стал состоятельный питерский бизнесмен, от которого женщина родила дочь. После развода с ним Карина стала искать новые знакомства только в Сети – там она встретила третьего супруга, бизнесмена из Германии.Сейчас бывшая жена телеведущего живет в Германии вместе с мужем, который удочерил ее наследницу от второго брака. А Иван, который много лет женат на Наталье Кикнадзе, называет свою нынешнюю супругу первой любовью и предпочитает не распространяться об ошибке молодости.