Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".В ходе Валдайского форума российский лидер заявил, что нынешняя ситуация на энергетических рынках – проявление капитализма, "который не работает". По мнению Владимира Путина, существующая модель капитализма исчерпала себя. Он отметил, что в ее рамках невозможно найти выход из клубка запутанных противоречий.Также глава государства рассказал, какая модель развития подходит России. Путин считает, что необходимо строить социальное государство. Слова российского лидера также приводит "".На "Валдае" президент высказался и о борьбе за равноправие. Путин уверен: она превратилась в догматизм, причем на грани абсурда. Политик обратил внимание на то, что в американской киноиндустрии в первую очередь обращают внимание на цвет кожи актера, рассматривая того на роль.На форуме Владимир Путин сделал множество других заявлений. Например, глава государства отметил хрупкость мирового сообщества, рассказал, как человечество может повысить шансы на выживание и напомнил о призывах России работать сообща над насущными глобальными проблемами. Об этом также "Дни.ру".