Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 669 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 октября выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 человек. Ещё 40 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 37 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском, 14 - в Собинском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Кольчугинском и Петушинском, по 11 - в Юрьев-Польском и Вязниковском, по 10 - в Александровском и Гороховецком районах. По 9 заболевших выявлено в Суздальском и Киржачском, 6 - в Меленковском, 5 - в Камешковском, по 4 - в Селивановском и Судогодском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 59 669 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 055 случаев во Владимире, 6921 - в Гусь-Хрустальном районе, 6584 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.