Бывает, что необходимо идеально ровно вырезать детали из металла или твердого материала, но механический способ не подходит.
Во-первых, он слишком трудоемкий, во-вторых, всегда допускает погрешность. В возникшей ситуации поможет лазерная резка. Мощный луч лазера бесконтактно разрушит металл в зоне соприкосновения.
Преимущества лазерной резки:
- высокая точность бесконтактного раскроя;
- данный способ увеличивает скорость производства;
- дает минимальные отходы;
- практически не требуются дополнительные доработки по доводке деталей;
- не деформирует заготовки;
- использование при изготовлении деталей художественного оформления;
- не требуются припуски на швы, экономически выгодный способ;
- компания Smart Steel применяет такое качественное оборудование, как станок OREE LAZER TS 1530 с ЧПУ;
- луч нагревает только то место, куда направлен, оставляя всю площадь вокруг холодной;
- не образуется пыль.
Области применения:
- машиностроение,
- медицина,
- авиастроение,
- пищевая промышленность,
- теплоэнергетика,
- строительство и другие.
Лазерный луч качественно режет твердые материалы:
- сталь до 14 мм;
- нержавейка и алюминий толщиной до 6 мм;
- медь до 2 мм;
- латунь до 4 мм;
- титан;
- другие металлы;
- натуральные и искусственные неметаллические материалы.
Детали из стали имеют ровный и точный срез, без неровностей и шероховатостей.
Эффективность качества резки нержавейки зависит от толщины листа. Чем тоньше лист, тем ровнее край.
Латунь и медь поглощают много тепла, затрудняя при этом процесс резки.
При работе с алюминием возникают определенные затруднения из-за высокой теплоотдачи и коэффициента отражения. Поэтому требуются использование дополнительных газов и высокое мастерство оператора.
Легкий мягкий титан удобен в работе. Если добавить кислород, то можно увеличить скорость работы.
Лазерная резка происходит без контакта и помогает выполнить разрезы там, где практически невозможно или затруднено механическое фигурное разрезание.
Заказать вырезание деталей лазером просто
Для заказа необходимо прислать:
- заявку;
- развертки в формате dxf;
- количество изделий, а также вид и толщину металла.
Стоимость и сроки оговариваются отдельно в каждом конкретном случае.
Лазер помогает раскроить детали абсолютно точно, любой формы, размера, выполнить фигурные разрезы и вырезы в труднодоступных местах на твердых материалах.