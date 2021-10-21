Бывает, что необходимо идеально ровно вырезать детали из металла или твердого материала, но механический способ не подходит.

Во-первых, он слишком трудоемкий, во-вторых, всегда допускает погрешность. В возникшей ситуации поможет лазерная резка. Мощный луч лазера бесконтактно разрушит металл в зоне соприкосновения.

Преимущества лазерной резки:





высокая точность бесконтактного раскроя;





данный способ увеличивает скорость производства;





дает минимальные отходы;





практически не требуются дополнительные доработки по доводке деталей;





не деформирует заготовки;





использование при изготовлении деталей художественного оформления;





не требуются припуски на швы, экономически выгодный способ;





компания Smart Steel применяет такое качественное оборудование, как станок OREE LAZER TS 1530 с ЧПУ;





луч нагревает только то место, куда направлен, оставляя всю площадь вокруг холодной;





не образуется пыль.





Области применения:





машиностроение,





медицина,





авиастроение,





пищевая промышленность,





теплоэнергетика,





строительство и другие.





Лазерный луч качественно режет твердые материалы:





сталь до 14 мм;





нержавейка и алюминий толщиной до 6 мм;





медь до 2 мм;





латунь до 4 мм;





титан;





другие металлы;





натуральные и искусственные неметаллические материалы.





Детали из стали имеют ровный и точный срез, без неровностей и шероховатостей.

Эффективность качества резки нержавейки зависит от толщины листа. Чем тоньше лист, тем ровнее край.

Латунь и медь поглощают много тепла, затрудняя при этом процесс резки.

При работе с алюминием возникают определенные затруднения из-за высокой теплоотдачи и коэффициента отражения. Поэтому требуются использование дополнительных газов и высокое мастерство оператора.

Легкий мягкий титан удобен в работе. Если добавить кислород, то можно увеличить скорость работы.

Лазерная резка происходит без контакта и помогает выполнить разрезы там, где практически невозможно или затруднено механическое фигурное разрезание.

Заказать вырезание деталей лазером просто

Для заказа необходимо прислать:





заявку;





развертки в формате dxf;





количество изделий, а также вид и толщину металла.





Стоимость и сроки оговариваются отдельно в каждом конкретном случае.

Лазер помогает раскроить детали абсолютно точно, любой формы, размера, выполнить фигурные разрезы и вырезы в труднодоступных местах на твердых материалах.