Чиновники обещают наказать виновных в возгорании стихийной свалки.

Во Владимире потушилина улице Элеваторной. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.После публикации 18 октября в соцсетях фото и видео с места событий стало известно, что власти . В том числе ночью. Локализовать возгорание обещали 19 октября к 19.00.«Причиной едкого дыма стал полыхающий строительный мусор. Горение происходит на большой глубине, что создаёт определённые сложности в работе. Приходится экскаватором поднимать горящий мусор и проливать его снизу», - уточнили в горадминистрации, отвечая на разгневанные посты владимирцев в соцсетях.Как пояснил заместитель начальника МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Анатолий Винарчик, 21 октября пожар ликвидирован.«Вместе с представителями мэрии на место были направлены сотрудники МЧС и полиции. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение о круглосуточной проливке всей площади свалки, с последующей рекультивацией и засыпкой грунтом. Очаги потушили при помощи экскаватора и бульдозеров. Организовано круглосуточное патрулирование и дежурство чиновников администрации Ленинского района для предотвращения повторного возгорания», - сообщили в администрации Владимира.При этом проливка тлеющих отходов продолжается. Ведутся работы по рекультивации. В результате ЦУГД намерен перекрыть подъезды к территории блоками и траншеями, что позволит избежать завоза отходов мусорщиками-нелегалами.Власти заверили, что компании, незаконно утилизировавшие отходы, уже установлены. МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.