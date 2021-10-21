Леттеринг - искусство написания букв. Московский каллиграф Дмитрий Тектов мечтает популяризировать...

Леттеринг - искусство написания букв. Московский каллиграф Дмитрий Тектов мечтает популяризировать кириллицу и письмо от руки. Он создал проект с эмблемами 9 городов Золотого кольца России с оригинальным шрифтом. В числе эмблем - Владимир и Суздаль.Дмитрий рисует от руки на графическом планшете. Увлекается сказками и рукописями, основанными на вязи - это тип декоративного киррилического письма. Шрифт, которым выведены города Золотого кольца, Дмитрий называет "Старград". Его можно будет использовать в газетах, журналах и других печатных изданиях. По словам художника, мы практически разучились писать "пером". Большинство текстов набираем на клавиатуре. А письмо поддерживает мозг в тонусе: об этом говорит советский ученый в области науки и нейролингвистики Татьяна Черниговская. Поэтому искусство каллиграфии сегодня - не только красиво, но еще и полезно для развития.