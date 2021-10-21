Автокатастрофа произошла минувшей ночью на 187 километре М-7 в Судогодском районе. По предварительной информации полиции, микроавтобус “Мерседес”, следуя в сторону Нижнего Новгорода,

Автокатастрофа произошла минувшей ночью на 187 километре М-7 в Судогодском районе. По предварительной информации полиции, микроавтобус “Мерседес”, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом «Скания». Без жертв не обошлось. По состоянию на 07.00 подтверждена информация о 4 погибших. Всего в автобусе находилось 10 человек, 6 из них доставлены в медицинское