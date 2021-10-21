Во Владимире ликвидировано возгорание на несанкционированной свалке в районе улицы Элеваторная. С минувшего воскресенья жители юго-западного района жаловались в соцсетях на едкий дым в

Во Владимире ликвидировано возгорание на несанкционированной свалке в районе улицы Элеваторная. С минувшего воскресенья жители юго-западного района жаловались в соцсетях на едкий дым в промзоне. На место выехали представители мэрии, сотрудники МЧС и полиция. Оказалось, что на глубине нескольких метров горит стихийная свалка бытовых отходов. Ее проливали круглосуточно на протяжении нескольких дней. К ликвидации возгорания