В ходе личного досмотра задержанного, а также на заднем сиденье его автомобиля марки «Лада» обнаружено и изъято 54 свертка в изоленте с неизвестным веществом...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в районе Отрадное задержан 59–летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте запрещенных средств.В ходе личного досмотра задержанного, а также на заднем сиденье его автомобиля марки «Лада» обнаружено и изъято 54 свертка в изоленте с неизвестным веществом, общей массой более 89 граммов. Со слов задержанного, изъятое предназначалось для последующего сбыта. При осмотре места происшествия, где мужчина успел сделать закладку, обнаружено и изъято 1,28 грамма аналогичного вещества в свертке.Согласно проведенному исследованию, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Оперативными сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО был проведен обыск по месту жительства злоумышленника в одном из домов на Алтуфьевском шоссе, в ходе которого изъяты весы.Следствием ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29