При этом 51 996 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 71 пациента.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 9 пациентов. Об этом 21 октября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2149 летальных исхода.При этом 51 996 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 71 пациента.За минувший день медики выявили ещё