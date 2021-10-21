Один из важных вопросов сегодняшнего дня - сбережение здоровья. Именно поэтому в регионе очень...

Один из важных вопросов сегодняшнего дня - сбережение здоровья. Именно поэтому в регионе очень востребован проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». Медицинские комплексы работают для жителей Владимирской области более 5 лет.Проект «Передвижные центры здоровья» оказывает реальную поддержку людям. Уже более 250 000 наших земляков получили бесплатные консультации специалистов из областного центра. Недавно необходимые обследования прошли сотрудники судогодского предприятия «НПО Стеклопластик».Татьяна Янковская, директор АО «НПО Стеклопластик»:- На настоящий момент у нас работает 30 человек. Хочется, чтобы работники проходили медосмотр. В наше время это практически невозможно сейчас, и тем более на бесплатной основе. Мы очень благодарны Аникееву Григорию Викторовичу за то, что он создал такие мобильные центры, что позволяют жителям Владимирской области пройти медицинское обследование бесплатно и качественно.Предприятие АО «НПО Стеклопластик» с 2006 года изготавливает качественное сырье для производства изделий технического назначения - стеклотканей, жгутов, ровенгов.Сергей Зуев, заместить директора по техническим вопросам АО «НПО Стеклопластик»:- Прошел УЗИ брюшной полости и невропотолога. Ну, наверное, это удобно. Во-первых, не надо тратить столько времени на походы в больницу, очереди и так далее. Здесь в порядке записи мы проходим все это. Здоровье - это самое важное, что у нас в жизни есть. Все остальное приходящее, уходящее, а здоровье вернуть будет уже невозможно.Необходимо регулярно следить за своим здоровьем и вовремя посещать необходимых врачей.Любовь Абрамян, УЗИ-специалист:- Ранняя диагностика необходима. Я считаю, что мы этим спасаем жизнь человека. Вовремя обратился – вовремя проведено лечение. Этот проект необходим, очень необходим. Люди очень рады. Люди приходят с удовольствием. У нас вот преемственность. Можно и к кардиологу, и на УЗИ. Это для них большое подспорье.Все подробности о выездах медицинских комплексов вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.Наталья Головешкина. «Вести-Владимир»