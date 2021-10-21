Плес – тихий городок с многовековой историей. Расположен на правом берегу Волги.Самый популярный у туристов город Ивановской
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2021-poexali-plyos.html" target="_blank">Поехали! Плёс</a> - Плес – тихий городок с многовековой историей. Расположен на правом берегу Волги.Самый популярный у туристов город Ивановской
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2021-poexali-plyos.html]Поехали! Плёс[/url] - Плес – тихий городок с многовековой историей. Расположен на правом берегу Волги.Самый популярный у туристов город Ивановской