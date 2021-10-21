Польский политолог Якуб Корейба раскрыл истинный замысел НАТО.

Польский политолог Якуб Корейба раскрыл истинный замысел НАТО.На днях Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. Американский чиновник вновь заявил о несуществующей агрессии со стороны России. Кроме того, у российских границ над Черным морем продолжают летать американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Эксперты уже назвали это провокацией.В эфире передачи "Время покажет" Якуб Корейба рассказал, что страны Североатлантического альянса пытаются изменить стратегический баланс сил в регионе. Ведущая Екатерина Стриженова спросила, не боится ли Польша войны, которую могут спровоцировать натовские войска. Политолог же ответил, что на его родине русских боятся уже несколько столетий, а также заявил: сейчас альянс пытается уменьшить российское влияние и избавиться от так называемой угрозы.Стриженова же допустила, что может произойти ситуация, противоположная ожиданиям Польши, и провокации США и НАТО не останутся без последствий. На это Корейба ответил, что даже если что-то произойдет, то под ударом окажется Украина, а не страны альянса."Поэтому мы рискуем гораздо меньше, чем будем рисковать, когда вы Украину себе заберете. Сейчас это происходит у них, а когда Украина опять станет вашей, это будет у нас. Мы этот момент отодвигаем", – сказал политолог.Ранее в эфире программы "Время покажет" украинский адвокат Татьяна Монтян Якуба Корейбу. Эксперты обсуждали конфликт в Донбассе, однако не смогли сдержать эмоций.