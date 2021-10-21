Украина отказывается вести разговор с представителями Донбасса.

Украина отказывается вести разговор с представителями Донбасса.Киев уже дважды сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе. Об этом рассказал полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорахВладислав Дейнегов телеграм-канале МИД ЛНР. По его словам, руководство Украины отказалось обсуждать вопрос освобождения представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка.Дейнего считает, что Киев нарушает мирные договоренности. По мнению политика, своим поведением руководство Украины лишь доказывает свою вину в похищении и незаконном удержании представителя ЛНР. Мол, власти демонстрируют свое реальное отношение к урегулированию конфликта.Кстати, Киев оправдывает свой отказ намерением вести разговор о судьбе представителя ЛНР только с Россией, постольку Косяк имеет и российское гражданство. Дейнего назвал это откровенным абсурдом.Ранее сообщалось о том, что Андрея Косяка взяли в плен украинские военные. В Киеве объяснили, что представителя Луганска задержали из-за того, что тот разведывал позиции ВСУ в Донбассе.Напомним, "Дни.ру" об украинском военном Олеге Жданове, который заявил об уничтожении Незалежной. По его мнению, президент России был прав, когда говорил о том, что "такого государства, как Украина, нет".