21.10.2021

2021-10-21 05:20:12

Предварительная информация о дорожно-транспортном происшествии в Судогодском районе 21.10.2021 г.

21.10.2021 около 03.30 на 187 км автодороги М7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

По предварительной информации, автобус "Мерседес", следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом «Скания».

По состоянию на 05.00 известно о 4 погибших и 6 пострадавших. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.Информация уточняется.