Прокуратура Владимира совместно со специалистами городского ОГИБДД УМВД России, а также управления...

Прокуратура Владимира совместно со специалистами городского ОГИБДД УМВД России, а также управления государственного автодорожного надзора по Владимирской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере организации регулярных перевозок, а также безопасности дорожного движения.Пресс-служба областной прокуратуры информирует о выявлении нарушений пассажирскими перевозчиками, которые обслуживали муниципальные маршруты областного центра с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, а также с техническими неисправностями тормозных систем, колес и шин, внешних световых приборов.Руководителям 7 пассажирских перевозчиков внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Также прокуратурой города вынесено 22 постановления по административным делам за нарушение требований в области транспортной безопасности и выпуск на линию неисправных и загрязняющих атмосферу машин. Дела были удовлетворены, нарушителям назначены наказания в виде штрафов.