Прокуратура оштрафовала семь компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

Владимирская прокуратура и МВД наказали городских перевозчиков за нарушения интервалов движения, допуска неисправных автобусов на маршруты, которые загрязняют окружающую среду.«В результате семи транспортным компаниям внесены представления. Нарушения устранены. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Ведомством подписано 22 постановления по делам об административных правонарушениях. Виновные оштрафованы.