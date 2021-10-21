Частные военные компании из России могут присутствовать в Мали, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба Валдай. Это частный бизнес, частные интересы, подчеркнул президент.
Частные военные компании из России могут присутствовать в Мали, президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". Это частный бизнес, частные интересы, подчеркнул президент.
В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что правительство Мали обратилось за помощью к российской частной военной компании. Как единодушно уверены комментаторы, речь идет о "ЧВК Вагнера".
Оперативники российской ЧВК, как сообщается, уже прибыли в Мали и ведут обучение личного состава местных вооруженных сил.