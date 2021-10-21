Частные военные компании из России могут присутствовать в Мали, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба Валдай. Это частный бизнес, частные интересы, подчеркнул президент.

Частные военные компании из России могут присутствовать в Мали, президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". Это частный бизнес, частные интересы, подчеркнул президент.В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что правительство Мали обратилось за помощью к российской частной военной компании. Как единодушно уверены комментаторы, речь идет о "ЧВК Вагнера".Оперативники российской ЧВК, как сообщается, уже прибыли в Мали и ведут обучение личного состава местных вооруженных сил.