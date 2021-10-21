Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступая на "Валдае", российский лидер рассказал об угрозах, с которыми в последнее время столкнулся мир. Конечно, Владимир Путин не мог не упомянуть пандемию коронавируса, терзающую человечество по сей день. По словам президента России, она напомнила, насколько хрупким является мировое сообщество.Путин считает, что благодаря смертельному вирусу люди должны пересмотреть системы безопасности. Мол, только таким образом можно повысить шансы на выживание. "И пусть кто-то попробует сказать, что это не так", – резко высказался Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба.Кроме того, современный капитализм, по мнению президента России, потерпел крах во время пандемии. В этом контексте глава государства упомянул протесты молодежи в некоторых странах против ограничений, вводимых в связи с ухудшением эпидобстановки. Путин же считает, что инфекция – только повод, а причины недовольства гораздо глубже.Также российский лидер заявил, что привычные методы решения насущных проблем не работают, а также напомнил: Россия много раз призывала другие страны отбросить все амбиции и начать работать сообща.Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, поскольку ситуация с коронавирусом ухудшилась (в Москве – с 28 октября). За последние сутки в стране было выявлено 36 339 случаев заражения, что стало рекордным показателем с начала пандемии.