Введёт ли Владимирская область досрочный режим нерабочих дней в связи с всплеском коронавируса? Как...

Введёт ли Владимирская область досрочный режим нерабочих дней в связи с всплеском коронавируса? Как это уже с понедельника сделает, к примеру, Воронеж? Напомним, Указ о нерабочих днях в России с 30-го по 7-е ноября включительно подписал Президент Владимир Путин.При этом регионы вправе установить дополнительные нерабочие дни до установленного срока или, напротив, продлить их. Как сообщил в своём инстаграм-аккаунте врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, цитата: "Мы обсуждаем, как поступить. Пока склоняемся к тому, чтобы не увеличивать установленные на федеральном уровне сроки". В десятку самых проблемных по ковиду регионов Владимирская область не вошла". Однако, отмечает глава региона, люди болеют тяжело. Число ковидных коек нарастили за 2 недели, но увеличенные мощности не успевают за ростом заболеваемости. По словам Александра Авдеева, сейчас регион сопоставляет все "за" и "против". Окончательное решение врио губернатора обещает объявить до конца недели.