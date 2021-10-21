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<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2021-reshenie-po-srokam-kovidnyx-kanikul-vo-vladimirskoj-oblasti-budet-prinyato-do-konca-nedeli.html" target="_blank">Решение по срокам ковидных каникул во Владимирской области будет принято до конца недели</a> - В Белом доме допустили увеличение числа нерабочих дней. Врио губернатора области Александр Авдеев в соцсетях написал, что пока региональные власти не пришли к однозначному решению.