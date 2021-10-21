В Белом доме допустили увеличение числа нерабочих дней. Врио губернатора области Александр Авдеев в соцсетях написал, что пока региональные власти не пришли к однозначному решению.
В Белом доме допустили увеличение числа нерабочих дней. Врио губернатора области Александр Авдеев в соцсетях написал, что пока региональные власти не пришли к однозначному решению. Напомним, накануне президент России поддержал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидобстановки. Регионы вольны сами раздвинуть рамки вынужденных каникул. Александр Авдеев, врио губернатора области Продление,