Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 22 октября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 22 октября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Государственный земельный надзор в Александровском районе».На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт Александровского отдела - Карягин Александр Олегович.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49244) 2-24-23.