«Ростелеком» подключил к современным услугам связи более 200 коттеджей поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области. В домах проживают семьи сотрудников фармацевтической ..

«Ростелеком» подключил к современным услугам связи более 200 коттеджей поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области. В домах проживают семьи сотрудников фармацевтической компании АО «Генериум», у которых теперь появилась возможность пользоваться современными телекоммуникационными услугами. В их числе – интернет со скоростью до 100 Мбит/с, видеосервис Wink, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, цифровая телефония, а также другие решения компании, такие как «Видеонаблюдение» или «Умный дом».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Наше деловое сотрудничество с "Генериум” длится уже несколько лет и постоянно развивается. Мы предложили компании сервис по подключению коттеджей сотрудников фармпредприятия для того, чтобы они и члены их семей могли работать, отдыхать и развлекаться, не выходя из дома. Оптоволоконная технология гарантирует устойчивый сигнал и высокую скорость, что в свою очередь открывает доступ к широкому выбору дополнительных цифровых услуг».Дмитрий Соколов, начальник отдела информационных технологий АО «Генериум»:«Обеспечение качественными телекоммуникационными услугами наших сотрудников – насущная необходимость. Ведь многие из них работают из дома, а значит, им всегда необходимо быть на связи. Мы доверяем "Ростелекому” как проверенному временем партнеру. Цифровой провайдер уже обеспечивает "Генериум” и Вольгинскую школу доступом в интернет. Теперь и семьи сотрудников смогут открыть для себя возможности цифровых сервисов. Предприятие субсидирует стоимость пакетного подключения для работников, а остальные сервисы, при необходимости, они выбирают сами. Наше сотрудничество с "Ростелекомом", уверен, будет продолжаться. Сейчас строятся еще три многоквартирных дома для наших специалистов, а значит, работы для провайдера будет много».Наиболее выгодно подключать интернет в пакете с другими услугами. Например, тариф «Технологии развлечения» включает в себя безлимитный интернет на скорости не менее 100 Мбит/с и доступ к видеосервису Wink, который позволяет смотреть почти 180 телеканалов в цифровом качестве одновременно на пяти устройствах. В каталоге кинотеатра – более 25 тысяч отечественных и зарубежных фильмов и сериалов.Более подробную информацию о сервисах, тарифах и условиях подключения можно получить на официальном «Ростелекома», в центрах продаж и обслуживания компании или по телефону 8 800 301 38 20.