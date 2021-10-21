ДТП со смертельным исходом произошло в 3.30 на 187-ом километре трассы М7-Волга в Судогодском...

ДТП со смертельным исходом произошло в 3.30 на 187-ом километре трассы М7-Волга в Судогодском районе.По предварительной информации, автобус "Мерседес" ехал в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с большегрузом "Скания", стоящим на обочине. Как сообщает УМВД России по Владимирской области, по данным на 5 утра известно о 4 погибших и 6 пострадавших. На месте работают сотрудники полиции правоохранительных служб и съёмочная группа "Вестей". Подробности расскажут в эфире Катя Таманова и Андрей Синягин.