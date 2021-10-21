Сегодня в час ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в час ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании котельной на складе в деревне Бабенки, Ковровский район. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, по прибытии подразделений внутри склада пиломатериалов наблюдалось горение котельной. Существовала угроза распространения пожара по складу. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 140 кв.м. Сгорела внутренняя отделка котельной. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Так же на пожар выезжала добровольная пожарная команда «Новосельская» 1 единица техники, 2 человека.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru