В Белом доме состоялся очередной коронавирусный брифинг.

Во Владимирской области продолжает ухудшаться ситуация с . Об этом во время антиковидного брифинга сообщила пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Растёт количество тяжёлых больных. Темп прироста усилился. Среди граждан от 65 и старше количество новых инфицированных составляет 22,5%, в категории 50-64 – 27,5%, в возрасте от 30 до 49 – 32,9%, доля молодёжи от 18 до 29 лет – 9%», - уточнила Марина Валерьевна.По её мнению, выход один – массовая вакцинация.«Основная масса заразившихся это те, кто своевременно не сделал прививку. Отмечу, что на этот раз процесс подъёма заболеваемости происходит одномоментно, а не сначала в мегаполисах, а потом уже на периферии», - подчеркнула официальный представитель ведомства.Она добавила, что в регионе , о которых многие владимирцы уже позабыли.«В указе губернатора прописано, что граждане 65+ должны соблюдать самоизоляцию. Его никто не отменял. К тому же, это группа риска. Пожилые граждане тяжело болеют. Заведениям общепита запрещено с 23 до 6 утра проводить зрелищные мероприятия, дискотеки, караоке и другие развлекательные программы. Молодёжи младше 16 лет запрещено находиться в ТЦ без родителей. Работодателям рекомендовано перевести 30% персонала на дистанционку», - напомнила Марина Колтунова.Во время брифинга прозвучало, что специалисты ведомства проводят проверки предприятий, которые должны были вакцинировать 60% сотрудников. Через месяц начнутся проверки организаций, в которыхОтвечая на вопрос о дополнительных школьных каникулах и переводе на дистант, представитель Роспотребнадзора отметила, что закрывать школы надзорный орган пока не планирует.