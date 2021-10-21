В селе Ликино Судогодского района спасли кота. По словам очевидцев, он пять дней провел на самом...

В селе Ликино Судогодского района спасли кота. По словам очевидцев, он пять дней провел на самом верху дерева и хриплым голосом звал о помощи.Неравнодушные жители бросили клич к спасению четверолапого в группе Вконтакте "Подслушано во Владимире". Проблема была в том, что несчастный забрался на дерево на территории кладбища, и подъехать с автовышкой было трудно. На помощь замерзшему и голодному коту пришли сотрудники ведомственной пожарной части исправительной колонии села Ликино.