Напомним, дизайн-проект этого участка выбран по итогам открытого голосования на платформе...

Напомним, дизайн-проект этого участка выбран по итогам открытого голосования на платформе 33.городсреда.ру. Часть работ выполнена, теперь необходимо обустроить тротуары и стоянки в районе 12-го дома.Срок выполнения этих работ - до 17 ноября. Контракт будет подписан в ближайшее время. Подрядчик - ООО "Вертикаль", сообщают наши коллеги из Гороховца. Работы проходят в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды.