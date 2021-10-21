Группа британских ученых установила, какие люди наиболее подвержены риску тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты их исследования опубликовали местные научные ..

Группа британских ученых установила, какие люди наиболее подвержены риску тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты их исследования опубликовали местные научные СМИ.Согласно полученным данным, больше всего заболеть ковидом в тяжелой форме рискуют непривитые беременные женщины. Из 118 подключенных к аппаратам искусственной оксигенации крови 20 были беременны, и лишь одна зараженная получила первую дозу вакцины. Исследователи обратили внимание, что на поздних сроках беременности коронавирус представляет опасность как для будущей матери, так и для ее плода, сообщают "".