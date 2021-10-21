Не выдержала оскорбления и заколола спящего супруга. В Александрове 57-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека

Не выдержала оскорбления и заколола спящего супруга. В Александрове 57-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным следствия, 08 июня этого года возрастная семейная пара поссорилась на бытовой почве на бытовой почве. Мужчина оскорбил жену и ударил ладонью по лицу, а