Депутаты вынесли проект решения изменений в Устав на публичные слушания.

В Гусь-Хрустальном сделали первый шаг к . Местные депутаты проголосовали за вынесение вопроса на публичные слушания.Если изменения в Устав одобрят, то уже в 2022 году нового градоначальника назначат по конкурсу. После выборов в Госдуму с такой инициативой выступили 17 парламентариев.Интересно, что из 21 нардепа судьбоносное заседание прогуляли сразу шестеро. Отсутствовал и нынешний градоначальник Алексей Соколов. За воплощение идеи в жизнь выступили Михаил Валенков, Татьяна Михайлова и Василий Нежурин, которых поддержали ещё 10 коллег. Против высказались Сергей Амерханов и Виктор Шохрин. В итоге публичные слушания назначены на 25 ноября.По факту следующий шаг - простая формальность, ведь итоги «публички» носят рекомендательный характер. Иными словами, даже если 25 ноября у стен мэрии соберётся весь Гусь-Хрустальный и выскажется против, то мнение горожан лишь зачитают при принятии окончательного решения. А оно в любом случае останется за местными депутатами.Напомним, что Гусь-Хрустальный и Муром - последние два города Владимирской области, где сохранились прямые выборы мэра.