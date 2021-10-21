В Коврове двоих 12-летних школьниц на переходе сбил Форд Фокус. ДТП произошло накануне днем возле 95-го дома по улице Комсомольской. По предварительным данным полиции, 19-летний водитель сбил на

В Коврове двоих 12-летних школьниц на переходе сбил Форд Фокус. ДТП произошло накануне днем возле 95-го дома по улице Комсомольской. По предварительным данным полиции, 19-летний водитель сбил на нерегулируемом переходе двоих 12-летних девочек. Школьниц с травмами отвезли в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, 19-летний