20 октября в час дня в Коврове возле дома 95 по улице Комсомольской произошла страшная авария....

20 октября в час дня в Коврове возле дома 95 по улице Комсомольской произошла страшная авария. 19-летний водитель Ford Focus сбил двух 12-летних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочек с травмами доставили в больницу. Как сообщают в соцсетях, у одной пострадавшей черепно-мозговая травма, состояние второй оценивают как тяжелое.Как отметили в полиции, права водитель иномарки получил лишь год назад.Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ковров"