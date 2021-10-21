Злоумышленники под видом проведения плановой очистки фильтровой системы водоснабжения жилого фонда, ее ремонта и модернизации навязывали гражданам приобретение и установку новых водяных фильтров...

«Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение группе лиц, задержанных по подозрению в противоправной деятельности в отношении социально незащищенных граждан на территории Московского региона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники под видом проведения плановой очистки фильтровой системы водоснабжения жилого фонда, ее ремонта и модернизации навязывали гражданам приобретение и установку новых водяных фильтров, необходимость в чем изначально отсутствовала. Для осуществления своего преступного умысла фигуранты выбирали жертв из самых уязвимых слоев населения – пожилых людей и инвалидов.Попадая в жилые помещения под предлогом осмотра имеющегося оборудования, они, пользуясь психологическими приемами, убеждали граждан в необходимости установки новых фильтровых систем, сообщая, что работы для них будут проводиться бесплатно. Уже после подписания договоров и замены оборудования реальной стоимостью в 3-4 тысячи рублей, мошенники объявляли дополнительную сумму за их бесплатное обслуживание и гарантию в ближайшие годы. Размер доплаты варьировался в зависимости от платежеспособности гражданина, начиная от 30 тысяч рублей.Предварительно установлено, что от противоправных действий злоумышленников пострадало более 50 граждан, а сумма нанесенного им ущерба превышает 5 млн рублей.По данному факту следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК при силовой поддержке 2 спецполка ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего организатора группы и его соучастников: 31-летнюю женщину и семерых мужчин в возрасте от 22 до 26 лет.В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных полицейскими были обнаружены и изъяты электронные носители информации с клиентской базой, печати, бланки договоров, товарные чеки и иные документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение. Организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленников, а также проверяется их причастность к иным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93