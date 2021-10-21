В Москве женщина стала жертвой насильников из-за кролика. С помощью животного злоумышленники заманили ее на место преступления. Представители столичного главка Следственного комитета ..

В Москве женщина стала жертвой насильников из-за кролика. С помощью животного злоумышленники заманили ее на место преступления.Представители столичного главка Следственного комитета России сообщили, что двое мужчин познакомились с потерпевшей в кафе, где распивали спиртное. В машине такси один из преступников предложил ей посмотреть на кролика, живущего у него в квартире. Женщина согласилась, однако после прибытия в дом москвичку изнасиловали. Подозреваемые были задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, сообщает