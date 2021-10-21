Посетитель кафе, похитивший кошелек из сумки работницы заведения, был задержан в течение нескольких часов.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В конце сентября в МО МВД России «Муромский» обратилась 37-летняя местная жительница, сообщившая о хищении у нее 7 000 рублей. Женщина пояснила, что пропажу денег, хранившихся в сумке, она обнаружила, когда находилась на работе в кафе.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения.Уже через несколько часов после поступившего сообщения злоумышленник был задержан на одной из улиц Мурома.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что заметил на барной стойке женскую сумку и, поняв, что за ним никто не наблюдает, вынул из сумки кошелек, чего поспешил скрыться. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.В ходе расследования причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.