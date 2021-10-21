"Для производства контрафактной продукции злоумышленники использовали мощности завода, расположенного в Пушкинском городском округе Московской области", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных моторных масел, а также бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей.
Полицейскими установлено, что для производства контрафактной продукции злоумышленники использовали мощности завода, расположенного в Пушкинском городском округе Московской области. Хранение, фасовка и упаковка фальсификата осуществлялись в офисных и складских помещениях.
Заказы от физических и юридических лиц на поставку товара в различные регионы России и государства ближнего зарубежья принимались в кол-центре на территории города Саратова.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе обысков обнаружены производственная линия и лаборатория, в которой исследовался химический состав оригинальных жидкостей. Изъято более трехсот образцов, а также свыше 1 600 тонн готовой продукции, пустая тара, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
По предварительным подсчетам, ущерб правообладателей товарных знаков, превышает 250 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора противоправной деятельности.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк