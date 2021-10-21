"Для производства контрафактной продукции злоумышленники использовали мощности завода, расположенного в Пушкинском городском округе Московской области", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная деятельность организованной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных моторных масел, а также бытовой химии под товарными знаками всемирно известных производителей.Полицейскими установлено, что для производства контрафактной продукции злоумышленники использовали мощности завода, расположенного в Пушкинском городском округе Московской области. Хранение, фасовка и упаковка фальсификата осуществлялись в офисных и складских помещениях.Заказы от физических и юридических лиц на поставку товара в различные регионы России и государства ближнего зарубежья принимались в кол-центре на территории города Саратова.Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе обысков обнаружены производственная линия и лаборатория, в которой исследовался химический состав оригинальных жидкостей. Изъято более трехсот образцов, а также свыше 1 600 тонн готовой продукции, пустая тара, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.По предварительным подсчетам, ущерб правообладателей товарных знаков, превышает 250 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора противоправной деятельности.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта фальсификата, а также всех участников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк