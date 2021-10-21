В начале выпуска - о смертельной аварии на южном объезде Владимира. Сегодня ночью на 187 километре...

В начале выпуска - о смертельной аварии на южном объезде Владимира. Сегодня ночью на 187 километре трассы М7, недалеко от посёлка Вяткино Судогодского района, микроавтобус с пассажирами врезался в фуру. На месте происшествия работала наша съемочная группа. Все подробности - у Екатерины Тамановой.Поездка домой обернулась трагедией. В половине четвертого утра микроавтобус марки "Мерседес", он ехал по трассе М7 в сторону Нижнего Новгорода, врезался в фуру, перевозившую латекс. В результате столкновения передняя часть автобуса оказалась смята. Женщина и трое мужчин - уроженцы Чувашии - погибли на месте. Уже после аварии, в салоне микроавтобуса сотрудники полиции обнаружили немало алкоголя. На этом участке дороги хорошее освещение, широкая полоса разгона. Фура в момент столкновения стояла на обочине. Водителя в салоне не было.Водитель грузовика:- Я остановился просто, расширение, чтобы выехал, ну колеса. Обошел машину, хотел сесть и хлопок уже, удар. После меня машина остановилась сразу, и, говорит, я тебя видел, ты стоял на аварийке и он прямым ходом на тебя. Не тормозил даже, уснул, не знаю.В аварии пострадали 6 человек. Одного из них уже отправили на амбулаторное лечение. Пятерых пассажиров госпитализировали во владимирскую Больницу скорой помощи с повреждениями различной степени тяжести. Трое - в травматологии.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой помощи г. Владимира:- Проведена обработка ран, сейчас будут оперироваться, кому нужно кости срастить, кому-то нужно грудные клетки задренировать, потому что боль очень сильная, ушиб.Еще двое пострадавших - в реанимации, в том числе водитель автобуса. У него переломы и черепно-мозговая травма.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой помощи г. Владимира:- Он тяжелый, и пациентка крайне тяжелая, которая на сегодняшний день вызывает сомнение о благоприятном исходе. Но все делается возможное, она стабилизирована, но находится в коме.Допросить водителя "Мерседеса" смогут только после его перевода из реанимации. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета России. По предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулем.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 187 километре трассы М7 "Волга" в Судогодском районе. Проводятся все необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП.Ровно три недели назад на трассе М7 в Гороховецком районе произошла похожая авария. Близ деревни Большие Лужки погибли четверо граждан Чувашии. Тогда на ночной дороге микроавтобус столкнулся с большегрузом "МАЗ".Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы УВМД России по Владимирской области.