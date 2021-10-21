Спасённое животное взяла к себе местная жительница.

Судогодские пожарные и местные жители спасли кота, который провёл на дереве несколько дней.Жительница села Ликино Елена Обрубова заметила, что животное не может самостоятельно спуститься на землю. Она обращалась и к соседям, и в разные ведомства, но в итоге на помощь пришли спасатели 79 ПСЧ.«Мы попросили поддержки у сотрудников пожарной части ИК-10, которые прислали к месту событий пожарный автомобиль. На место выехали начальник отдельного поста №2 79 ПСЧ Владимир Сергеев и пожарный Никита Катков. На дереве обнаружили не только кота, но и местного жителя, попытавшегося самостоятельно снять четвероногого. С помощью трёхколенной лестницы мужчине помогли спуститься вниз», - делятся судогодские пожарные подробностями спасательной операции.Далее они пытались спугнуть пушистого струёй воды, но безуспешно. В результате доброволец, которого сняли спасатели, вызвался попытать счастье ещё раз. Его страховали сотрудники МЧС.«Мужчина спилил ветку, а кот, ни капельки не пострадав, благополучно спрыгнул в соседние кусты», - добавили очевидцы.Спасённое животное взяла к себе местная жительница.Судогодский гарнизон выражает благодарность всем участникам спасательной операции.