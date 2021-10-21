Вирусолог Анатолий Альтштейн высказался по поводу информации о появлении в России новой разновидности коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн высказался по поводу информации о появлении в России новой разновидности коронавируса.В СМИ появилась информация о выявлении единичных случаев заражения новой разновидностью штамма "Дельта" коронавируса AY4.2. Судя по словам специалиста, такой исход был предсказуем.Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что на данный момент по всему миру доминирует именно штамм "Дельта". "Что касается новой разновидности, подобные разновидности возникают постоянно", – цитирует специалиста.Он назвал причину регулярных обновлений разновидностей коронавируса. Как оказалось, во время размножения вируса у него неточно копируются геномы, что и приводит к появлению новых разновидностей.Научное сообщество, по словам Альтштейна, в курсе существования штамма "Дельта" и активно работает над борьбой с ним. Обезопасить себя может и сам человек. Для этого необходимо принять участие в кампании по вакцинации.Кроме того, эксперт посоветовал не забывать об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении дистанции и, в случае существования такой возможности, выбор удаленной работы. "То есть все меры, которые сводят контакты между людьми к минимуму", – подчеркнул Анатолий Альтштейн.Напомним, ранее о появлении в России новой разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY4.2 объявил эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, пока сложно сказать насколько он заразнее предыдущих видов. В Британии считают, что эта разновидность распрстраняется на 10-15% активнее предыдущих.