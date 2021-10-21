Владимирская прокуратура выявила нарушения у 7 транспортных компаний. Прокуроры совместно с госавтоинспекторами, а также чиновниками управления государственного автодорожного надзора

Владимирская прокуратура выявила нарушения у 7 транспортных компаний. Прокуроры совместно с госавтоинспекторами, а также чиновниками управления государственного автодорожного надзора области провели проверку законодательства в сфере организации пассажироперевозок. Надзорщики выяснили, что на линию выходили автобусы с различными техническими неисправностями. Кроме того, перевозчики нарушали и интервалы между рейсами Выявлены факты нарушения пассажирскими перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты областного