Сегодня, 21 октября, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина...

Сегодня, 21 октября, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова информировала жителей региона, что детские сады, школы, колледжи и иные образовательные учреждения пока закрывать не будут.Она отметила, что ситуация обстановки по заболеваемости коронавирусом ухудшается. С каждым днем устанавливается новый антирекорд по суточным показателям по заболевшим. Однако власти не могут определиться с решительными действиями.В итоге было принято решение переждать локдаун, который президент объявил с 30 октября по 7 ноября. Это может прервать передачу коронавирусной инфекции среди населения. По завершении дней самоизоляции, будет определяться принятие дальнейших решений.