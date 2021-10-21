19 октября 2021 года в городе Муром состоялось совместное совещание УФНС по Владимирской области и Управления Росреестра по Владимирской области с органами местного самоуправления ..

19 октября 2021 года в городе Муром состоялось совместное совещание УФНС по Владимирской области и Управления Росреестра по Владимирской области с органами местного самоуправления Муромского, Меленковского и Селивановского районов Владимирской области по вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках статьи 69.1 Федерального Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон о регистрации).В совещании приняли участие заместитель руководителя Управления Людмила Сергеевна Ларина, а также начальники отделов аппарата Управления.Представители Управления ответили на вопросы, связанные с постановкой на учет ранее учтенных объектов недвижимости, а также перечислили органы, в которые могут быть направлены запросы органов местного самоуправления в порядке, установленных статьей 69.1 Закона о регистрации.Заместитель руководителя Управления Людмила Сергеевна Ларина обратила внимание, что выявление ранее учтенных объектов недвижимости органами местного самоуправления возможно не только с использованием перечней объектов недвижимости, представленных Управлением, но и путем анализа данных архивов и информационных систем, принадлежащих органам местного самоуправления, с целью дальнейшего внесения сведений о них в установленном законом порядке в ЕГРН».