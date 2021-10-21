Государственная Дума России в ближайшее время рассмотрит законопроект, согласно которому российские банки будут обязаны проверять наличие долгов у заемщиков. Авторы документа считают, что ..

Государственная Дума России в ближайшее время рассмотрит законопроект, согласно которому российские банки будут обязаны проверять наличие долгов у заемщиков. Авторы документа считают, что это повысит финансовую грамотность населения и защитит их от недобросовестных кредиторов.Законопроект подразумевает, что при оформлении кредитов финансовая организация будет рассчитывать долговую нагрузку и уведомлять об этом клиента. В настоящее время эта процедура носит рекомендательный характер и некоторые банки ее не соблюдают, что повышает закредитованность россиян, сообщает