Ограничения введены на время подключения резервного трубопровода.

Во Владимире на время подключения резервного трубопровода прекратится подача тепла в ряд домов Фрунзенского района. Об этом 20 октября сообщил Владимирский филиал «Т Плюс».В связи с окончанием первого этапа реконструкции магистральной тепловой сети на улице Лермонтова 21 октября в период с 04.00 до 18.00 будет прекращена подача тепловой энергии. После окончания работ восстановлением теплоснабжения займутся управляющие компании.На втором этапе предусмотрено ещё два переключения - в конце октября и в ноябре с кратковременным прекращением подачи теплоносителя. В процессе реконструкции будет заменено 320 метров коммуникаций диаметром 500 миллиметров.Новые инженерные сети оснащены системой оперативного контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии труб.Полный список адресов, которые попали под ограничения:· ул. Лермонтова, 26, 26а, 28, 28а, 28г, 30, 30а, 34, 34а, 36, 37, 38, 38а, 40, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45