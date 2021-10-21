За три года во Владимире число добровольных народных дружинников выросло со 159 до 191, а средний возраст сократился с 51 до 43 лет.

За три года во Владимире число добровольных народных дружинников выросло со 159 до 191, а средний возраст сократился с 51 до 43 лет. За полгода патрули пресекли 192 правонарушения.За вышеуказанный срок члены ДНД вместе с полицией 245 раз выходили на защиту общественного порядка.«Такое дежурство позволяет полицейским избежать обвинений в превышении полномочий и позволяет проконтролировать соблюдение законности», - уверены в мэрии.Наиболее крупная дружина собралась в Октябрьском районе – 56 человек. В Ленинском насчитывается 52, а во Фрунзенском – 49. Интересно, что 28 владимирцев оказывают содействие сотрудникам ГИБДД.В основном добровольцы проводят профилактические беседы, закрашивают рекламу наркотиков, участвуют в расследованиях административных правонарушений.На их поддержку заложено 130 тысяч рублей.