25 октября во Владимире пройдет цикл памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения...

25 октября во Владимире пройдет цикл памятных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения великого тренера, основателя владимирской школы спортивной гимнастики Николая Толкачева.В этот день в 8.30 на аллее Славы кладбища «Улыбышево» начнется церемония возложения цветов на могилу Николая Григорьевича Толкачева. В 11.00, у дома, где жил великий тренер (ул. Большая Нижегородская, д. 32) пройдет церемония открытия мемориальной бронзовой доски.Кроме этого, с 24 по 28 октября в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева пройдут Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок памяти заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева.Имя Николая Григорьевича Толкачева навсегда вписано в историю спорта. Он - основатель владимирской школы гимнастики, тренер многократного олимпийского чемпиона, лучшего гимнаста XX века Николая Андрианова.После переезда во Владимир Николай Григорьевич и его супруга, заслуженный тренер РСФСР Любовь Николаевна Толкачева стояли у истоков становления владимирской гимнастической школы, которая была открыта 1 сентября 1961 года. В 1991 году по ходатайству коллектива школа стала называться Владимирской СДЮСШОР по гимнастике имени Н.Г. Толкачева.За время работы владимирской школы гимнастики ее воспитанники завоевали десятки наград самого высокого уровня, в том числе 26 олимпийских медалей, из которых 13 – золотых, сообщает пресс-служба горадминистрации.