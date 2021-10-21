Соболезнования семьям погибших в ДТП на южном объезде сегодня выразил врио губернатора Александр...

Соболезнования семьям погибших в ДТП на южном объезде сегодня выразил врио губернатора Александр Авдеев. И сегодня же глава региона провёл рабочее совещание. Главная тема - обеспечение безопасности движения на дорогах Владимирской области.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Ситуация с аварийностью на дорогах достаточно критическая. Сегодня опять на федеральной трассе М-7 четверо погибших… И понятно, что те мероприятия, которые можно, нужно предпринимать на уровне муниципальном, региональном, безусловно, мы должны это делать, это лежит на наших плечах, но где-то нужно совместное понимание проблем.По числу погибших в авариях наш регион - в "антилидерах" ЦФО. Как отмечают в ГИБДД, основная часть происшествий происходит с участием транзитного транспорта. За 10 месяцев этого года на трассах области погибли 177 человек. В прошлом - 160. Всех кураторов дорожной сферы врио губернатора попросил предоставить проект конкретных решений, направленных на улучшение безопасности дорожного движения. Это должны быть меры по нормализации трафика, контролю скорости, разделению транспортных потоков. Работа по ликвидации потенциально опасных участков ведётся. В числе приоритетов - модернизация пешеходных переходов, оборудование их подсветкой, особенно вблизи образовательных учреждений. Продолжится и развитие системы фотовидеофиксации нарушений.