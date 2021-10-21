Кредиты «до зарплаты» владимирцы стали брать реже.

За полгода владимирские предприниматели оформили микрозаймов на 155 млн рублей. ИП взяли 59 млн рублей, а юридические лица – 96. Текущие показатели выше прошлогодних на 20%.Во Владимир Банке России уверены, что рост обусловлен льготными условиями кредитования и снижением процентных ставок.При этом рядовые владимирцы стали реже прибегать к услугам микрофинансовых организаций – всего 124 млн рублей. «До зарплаты» люди взяли в долг 27 млн рублей, в среднем по девять тысяч на брата.В результате совокупная задолженность по микрокредитам составляет 667 млн рублей.Добавим, что в регионе зарегистрировано четыре микрофинансовые организации. На рынке работают 113 подразделений МФО.