Губернатор уверен, что такие законы - вопрос доверия.

Александр Авдеев считает, что залог успешной работы законодательной и исполнительной власти - это доверие друг к другу. Поэтому действующий порядок утверждения замгубернаторов депутатами Законодательного собрания может быть упразднён. Об этом он рассказал в интервью коллегам из«Такие законы обычно рождаются в случае отсутствия доверия друг к другу. Уверен, что по кандидатурам всегда можно договориться. Я пообщаюсь со всеми фракциями, познакомлюсь и постараюсь выстроить с ними рабочие отношения. Если для оперативности принимаемых решений необходимо будет отдать эти полномочия исполнительному органу, то можно и поменять порядок. Однако, возможно, этого не потребуется», - подчеркнул он.Между тем, работу действующих заместителей глава региона оценивает высоко, но кадровые перестановки неизбежны.«Как быстро, я не знаю. Предстоит оценить эффективность работы. Этот процесс небыстрый, который будет происходить в течение месяцев, а может и года. Я думаю, тот, кто нацелен и мотивирован на эффективную качественную работу, он останется в команде», - пояснил врио губернатора.При выборе замены Александр Александрович намерен ориентироваться на местную «скамейку запасных». Главное – знание проблем региона.Напомним, что закон о согласовании вице-губернаторов областной парламент принял после выборов 2018 года, когда победил Сипягин. Сейчас